Europa geeft nieuw rondje gratis reizen voor jongeren weg

Voor de tweede keer dit jaar stelt DiscoverEU jongeren in staat nieuwe culturen te ontdekken en nieuwe vriendschapsbanden te smeden. Culturele uitwisseling kan nooit relevanter zijn dan vandaag", aldus EU-Jongerencommissaris Mariya Gabriel. Zij geeft dit jaar al een tweede rondje weg omdat 2022 is uitgeroepen tot Europees jongerenjaar. Volgend jaar maart is er een nieuwe ronde voor wie in de eerste helft van 2023 18 wordt.