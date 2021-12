Europa klaar voor strijd met omikron: ‘We moeten echt iedereen vaccineren’

Europa is, met meer dan 1 miljard gebruiksklare vaccindoses, volledig toegerust op de strijd tegen omikron. Dat is hard nodig ook, aldus commissievoorzitter Von der Leyen, want het aantal besmettingen vliegt omhoog. Met een verdubbeling om de twee à drie dagen zal omikron tegen half januari de dominante variant zijn.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat vanmorgen in een nog steeds lopend debat met het Europese Parlement, voorafgaand aan een top van staats- en regeringsleiders, deels gewijd aan corona, morgenavond. Hoewel ook de deltavariant nog wild om zich heen grijpt – in sommige lidstaten zijn de besmettingscijfers hoger dan ooit – is Von der Leyen optimistisch die met vaccinaties weg te kunnen krijgen: ,,We hebben de middelen. Er liggen meer dan 1 miljard vaccindoses klaar.”

Op dit moment is 66 procent van de EU-bevolking, jong en oud dooreen, dubbel gevaccineerd, ofwel ruim 300 miljoen mensen. 62 miljoen hebben hun boosterprik al gehad. Dat is belangrijk, aldus Von der Leyen, omdat een driedubbele prik de beste bescherming biedt tegen omikron. Zonder te hinten op verplichte vaccinatie, zoals eerder, onderstreepte ze het belang van inenting. ,,We zitten nog steeds met een heel hoge druk op de ziekenhuizen en veel overlijdens. De zorg, ouderen, jongeren en ook de economie betalen een hoge prijs. We moeten echt iedereen vaccineren.”

Eén van de middelen om dat te bereiken, aldus EVP-fractieleider Manfred Weber en diens liberale collega Stéphane Séjourné, is een veel harder optreden tegen groepen die desinformatie verspreiden of twijfel zaaien over het nut van vaccinatie. Weber: ,,Als de sociale media daaraan vrijwillig niet willen meewerken, moeten we ze desnoods met wetgeving maar dwingen.” De 1500 coronadoden die nog elke dag in Europa vallen rechtvaardigen dat, vindt hij.

Linkse partijen bekritiseerden de gigawinsten die de farma-industrie op de kap van corona verdient. Duizend dollar per seconde, aldus Iratxe García Pérez, socialistisch fractieleider, en de extreemlinkse Manon Aubry. Aubry, tot Von der Leyen: ,,Terwijl u hier de barmhartige Samaritaan uithangt, houdt u al twee jaar het monopolie van een handjevol multinationals in stand. Twee jaar al dat u weigert hun octrooien vrij te geven. In de 120 seconden dat ik hier spreek, zijn ze alweer 120.000 dollar rijker geworden.”

‘Behalve a-solidair ook oliedom’

Na Aubry riepen ook Mohammed Chahim (PvdA) – ‘waarom gaat u niet voor het einde van de epidemie in plaats van voor de eigendomsrechten van de producenten?’ - en Samira Rafaela (D66) op tot minstens een tijdelijke opheffing van de patenten, zodat ook de bevolking van arme landen zich snel kan laten vaccineren. ,,Doen we dat niet, dan blijven er varianten rondgaan tot alle letters van het alfabet zijn uitgeput”, aldus de Ierse christendemocraat Sean Kelly. Ondanks alle mooie verhalen over Europa als wereldkampioen vaccinexport, moest Von der Leyen erkennen, is in Afrika nog maar 7 procent gevaccineerd. ,,Behalve a-solidair ook oliedom”, aldus de Vlaamse socialiste Kathleen Van Brempt. Haar fractieleider García Pérez: ,,We maken van Afrika een coronacontinent.”

