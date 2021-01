Europa met Russen in gesprek over aanschaf omstreden Sputnik-vaccin

De Europese Commissie voert gesprekken met nog eens vijf farmaceuten over de aanschaf van coronavaccins. Een van die farmaceuten is Gamaleya Research Institute, de ontwikkelaar van het omstreden Sputnik V-vaccin uit Rusland.

In zijn laatste brief aan de Tweede Kamer laat minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) weten dat de Europese Commissie bovenop de al bestaande vaccinsdeals met nog eens vijf farmaceuten in gesprek is over de levering van extra coronavaccins. De commissie heeft al met zeven verschillende farmaceuten afspraken heeft gemaakt.

De Jonge laat in het midden met welke nieuwe farmaceuten wordt gesproken. Maar het Europees Geneesmiddelenbureau EMA bevestigt aan deze site dat een van die partijen het Gamaleya Research Institute is. Ook diverse Russische media melden dat de ontwikkelaar van het Sputnik V-vaccin in onderhandeling is met Brussel.

Volgens Russische media zou zelfs al bijna een akkoord bereikt zijn om het Sputnik-V-vaccin op korte termijn op de Europese markt te brengen onder het mom van noodgebruik. Volgens het EMA is daar geen sprake van en is er door de Russen ook nog geen marktaanvraag gedaan.

Vraagtekens bij vaccin

Dat de Europese Unie interesse heeft in het Russische vaccin, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Hoewel Sputnik-V een bescherming van 90 procent tegen corona zou bieden, bestaan veel vragen over de betrouwbaarheid van de onderzoeksdata. De Europese Commissie zou het vaccin daarom zelf nog eens aan een extra check willen onderwerpen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf afgelopen week al aan dat ‘het verstandig is om met Rusland in gesprek te treden over de levering van coronavaccins'. Critici vinden dat de Europese Commissie te weinig slagvaardig is geweest met de aanschaf van vaccins en nu achter de feiten aan dreigt te lopen, onder meer nu de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen binnen Europa.