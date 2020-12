Europa opent jacht op Grijze Wolven, ook Nederland overweegt beweging te verbieden

Video In Beuningen (Gld) doodgescho­ten man is 49-jarige klusjesman uit Nijmegen

6 juli De man die maandagochtend is neergeschoten aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen is niet lang daarna in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. Het gaat volgens verschillende bronnen om de 49-jarige Mehmet uit Nijmegen, eigenaar van een klusbedrijf. Bij zijn woonadres in Nijmegen stromen familie en vrienden massaal toe om te rouwen.