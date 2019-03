Europa pikt geen vluchtelingen meer op per schip van Middellandse Zee: Nederland teleurgesteld

Het gaat officieel om een afschaling van Operatie Sophia, een militaire operatie tegen mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee. Overeengekomen is dat er voorlopig geen schepen meer gebruikt worden bij de missie. Migranten kunnen zo niet meer uit zee worden gehaald. Europa blijft mensensmokkelaars wel vanuit de lucht in de gaten houden. Ook de Europese steun voor de Libische kustwacht blijft in stand.

De afspraken volgen op kritiek van Italië, dat niet wil dat schepen van Operatie Sophia opgepikte migranten op Italiaanse bodem afzetten zolang ze niet worden verdeeld over Europa. Het liefst ziet de Italiaanse regering dat Operatie Sophia helemaal wordt opgedoekt, maar het land stemde in december toch in met een verlening tot 1 april van dit jaar.

Monitoring

Nederland is ‘teleurgesteld’ dat de missie verder moet zonder schepen. ,,Nederland is daar voorstander van. We doen de oproep aan de Europese partners om de komende tijd te komen met een structurele oplossing over hoe de missie toch voortgezet kan worden mét maritieme middelen’’, aldus een woordvoerder.

Alleen vliegtuig is niet genoeg, vindt het kabinet. ,,Daarmee kan volgens ons niet optimaal invulling worden gegeven aan het mandaat, namelijk: het verstoren van smokkelnetwerken. Daarvoor moet je gebruik maken van het hele pallet aan ingrediënten. Vanuit de lucht kun je die smokkelaars misschien wel zien, maar niet verder verstoren.’’

Sinds het begin in de zomer van 2015 hebben schepen van de missie zo’n 50.000 migranten opgepikt. Volgens de site van de operatie zijn momenteel een Spaans en een Italiaans marineschip actief, naast vier vliegtuigen en een helikopter.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland lopen door het besluit ‘duizenden, misschien wel tienduizenden mensenlevens’ gevaar. ,,Zeker nu reddingsschepen van ngo’s ook nagenoeg geen reddingsacties meer kunnen uitvoeren’’, aldus de organisatie. ,,Legt Nederland zich hierbij neer, dan is duidelijk dat de muren van Europa belangrijker worden gevonden dan het redden van mensenlevens.’’