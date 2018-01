Europa wil eigen supercomputer: dat kost 1 miljard

Supercomputers zijn van groot belang voor terreinen als gezondheidszorg, hernieuwbare energie, veiligheid van voertuigen en cyberbeveiliging, aldus de Eurocommissarissen Gabriel (digitale economie) en Moedas (onderzoek) bij de presentatie van hun plannen. Zo kunnen ze worden ingezet voor de vroegtijdige opsporing en behandeling van ziekten, de ontwikkeling van nieuwe therapieën of precisiegeneeskunde. Maar ze kunnen ook aardbevingen simuleren of het traject van steeds vaker voorkomende orkaanstormen voorspellen.



Volgens Brussel zijn ze ook van onschatbaar belang om de uiterst ingewikkelde processen van klimaatverandering beter te doorgronden. De high performance computing waaraan specialisten uit Brussel en de deelnemende lidstaten nu werken, moeten straks leiden tot een capaciteit van 100 miljoen miljard of 1017 berekeningen per seconde. Een paar jaar later is dat alweer een slakkengangetje en moet de capaciteit een miljard miljard of 1018 berekeningen per seconde zijn.