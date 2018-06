Europarlement stopt valse concurrentie goedkope Oost-Europese trucker

Truckers vallen buiten de herziene detacheringsrichtlijn die straks bouwvakkers, werkers in de land- en tuinbouw en zorgpersoneel gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek garandeert. Op internationale ritten blijven ze dus goedkoper, maar zodra ze binnenlandse ritten rijden moet dat wel tegen een gelijk loon. Net als in de bouw en verpleging is er dan alleen nog een premieverschil.

Bovendien zijn die binnenlandse ritten (cabotage) straks ook aan strikte regels gebonden. Buitenlandse truckers mogen die nog maximaal twee dagen doen en moeten daarna de grens over. Daarna mogen ze nog twee keer twee dagen binnenlandse ritten in andere landen rijden, waarna het 72 uur niet meer mag.

,,Het prijsvoordeel van Oost-Europese chauffeurs valt daardoor in Nederland weg. En voor het internationale transport wordt de handhaving verzwaard doordat de inspecties langs de weg, zonder vrachtwagens fysiek te stoppen, toegang krijgen tot de tachograafgegevens en snel kunnen bepalen of chauffeurs zich aan de rij- en rusttijden houden”, aldus CDA-transportspecialist Wim van de Camp.

Die tachograaf is tot 28 dagen terug uitleesbaar en wordt uiterlijk in 2024 vervangen door een ‘slimme’ tachograaf, die nog veel meer gegevens bijhoudt.

Volledig scherm Voorbeeld van een tachograaf controle. © Photo News

Weekendrust

Aan de stemming ging een harde strijd vooraf met de Midden- en Oost-Europese landen en sommige Zuid-Europese landen zoals Portugal, die markttoegang belangrijker vinden dan arbeidsvoorwaarden. Toch gaan ook die nu vooruit. In de nieuwe regels staat dat chauffeurs hun weekendrust nemen op speciale parkeerplaatsen met goede sanitaire voorzieningen, kook- en eetgelegenheid en wifi en ze minstens elke drie weken een lang weekend terug naar huis gaan.

Van de Camp nogmaals: ,,Wat mij betreft mogen vrachtrijders op termijn alleen nog op speciale parkeerplaatsen overnachten. De vuiligheid en onveiligheid die je nu soms tegenkomt langs de snelweg zijn onacceptabel.” In het akkoord zijn deze parkeerplaatsen, waarvan Van de Camp er recentelijk zelf in een vrachtwagencabine één uittestte, nu in elk geval verplicht voor de reguliere weekendrust.

Het CNV is over de transportafspraken in het Parlement niet erg te spreken. Voorzitter Maurice Limmen noemt het akkoord over de binnenlandse ritten zelfs 'beroerd'. ,,Die regels hoeven helemaal niet aangepast, de huidige moeten worden gehandhaafd. Cabotage valt al onder de detacheringsrichtlijn, alleen wordt er in Nederland nauwelijks op gehandhaafd. Europa maakt de zaken onnodig ingewikkeld. Dit troebele compromis zet de deur open voor verder misbruik."

Aan de bak

Volgens Limmen had het Parlement beter het internationale vervoer aangepakt. ,,Dat is het springende punt: de bijvoorbeeld Hongaarse transportondernemer, met Hongaarse chauffeurs, die alleen maar ritten uitvoert van de Rotterdamse haven naar het Duitse Ruhrgebied. Die transportondernemer kan dat nu vrolijk onder de Hongaarse arbeidsvoorwaarden doen, en dus ten nadele van Nederlandse transporteurs en truckers. Daar brengt dit akkoord geen enkele verbetering in aan en daarmee blijft gelijk loon voor gelijk werk dus ver weg. Dat is een heel grote teleurstelling. Hopelijk kunnen de lidstaten dit corrigeren. Minister Van Nieuwenhuizen moet dus aan de bak in Europa om ‘gelijk loon voor gelijk werk’ ook voor vrachtwagenchauffeurs voor elkaar te krijgen.’

Van de Camp erkent dat het allemaal strenger had gekund, maar vreest dat het betere dan wel eens de vijand van het goede had kunnen worden. ,,Als de EU te draconische maatregelen neemt jagen we alle Oost- en Zuid-Europese chauffeurs van de markt af. In dat geval krijgen we daar Oekraïense en Turkse chauffeurs voor terug die veel verder onder de Nederlandse prijzen werken. Voor Nederlandse chauffeurs is het beter om Europese collega’s te hebben die zich aan Europese regels houden dan niet-Europese cowboys die maandenlang in hun cabine wonen en onze regels aan hun laars lappen."

Onacceptabel

PvdA-Europarlementariër en oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius vindt dat juist de Parlementsopstelling van vandaag de chauffeur alweer veel te lang de cabine in jaagt. ,,Als dit zo doorgaat moeten chauffeurs straks wekenlang achter elkaar blijven rijden, voordat ze weer bij hun familie en vrienden zijn. Deze voorstellen kunnen we niet accepteren, buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs hebben recht op goede arbeidsvoorwaarden.”

Jongerius is bang dat transportondernemers hun chauffeurs nog flexibeler gaan inzetten en hun rusttijden daardoor in het gedrang komen. ,,Het is alsof we terug in de tijd gaan, want er is al eerder vastgesteld dat chauffeurs uitgerust achter het stuur moeten zitten. In Nederland wordt er gehandhaafd op het illegale cabineslapen, dus het is absurd dat mensen nu weer terug willen naar de oude situatie. We zullen de komende maand gaan knokken voor een beter pakket.”