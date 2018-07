Europarlement veegt vloer aan met Poolse premier

Het Europese Parlement heeft vanmorgen de Poolse premier Mateusz Morawiecki stevig de mantel uitgeveegd. Na premier Rutte vorige maand was hij de achtste regeringsleider om een toespraak te houden over de toekomst van Europa, maar dat gaat niet – aldus de sociaaldemocraat Udo Bullmann - 'als u tegelijkertijd de Europese waarden onder schoffelt'.

Voor Morawiecki was het twee uur lang spitsroeden lopen, het debat ging veel minder over Europa dan over Polen. Eén dag eerder werd een wet van kracht die de Poolse regering het recht geeft 27 van de 72 leden van het Hooggerechtshof met vervroegd pensioen te sturen, een maatregel die door de rechters zelf wordt getorpedeerd en Europa nieuwe brandstof geeft voor een strafprocedure die uiteindelijk kan leiden tot verlies van stemrecht in de Europese ministerraad. Diverse leden betuigden hun steun aan voorzitter Malgorzata Gersdorf van het Hooggerechtshof, die haar ontslag weigert en het systeem uitdaagde door vanmorgen gewoon op haar werk te verschijnen.

'Propagandakanaal'

Zowat alle fractieleiders wierpen Morawiecki voor de voeten dat politieke benoemingen bij hoven en gerechten, het politiek geïnspireerde ontslag van rechters en persbreidel even zo vele inbreuken op Europese regels en waarden zijn. ,,Dat is geen kwestie van traditie, maar van principes”, aldus de Belg Guy Verhofstadt, daarmee tegensprekend wat Morawiecki in zijn inleiding had gezegd: dat elke lidstaat het recht heeft zijn justitiële systeem in te richten naar zijn eigen tradities.

Quote U gooit mensen in de gevangenis omdat ze het niet met u eens zijn. Dat kan niet. Ska Keller

,,U hebt de publieke omroep tot een propagandakanaal gemaakt, Poolse burgers moeten naar het Europese Hof omdat ze in eigen land geen eerlijk proces kunnen krijgen. Brussel stelt u voor als het nieuwe Moskou. Maar dit Europa werkt, een Europa van nationalisme en egoïsme kan niet werken'', aldus EVP-voorman Manfred Weber. ,,U gooit mensen in de gevangenis omdat ze het niet met u eens zijn. Dat kan niet'', aldus de fractieleider van de Groenen, Ska Keller. 'Richt u op de principes van (oud-vakbondsman en president) Lech Walesa en Paus Johannes Paulus II', zo kreeg de Pool van diverse zijden te horen.

Steun kreeg Morawiecki van zijn landgenoot Legutko, net als hijzelf lid van het dominante Recht en rechtvaardigheid. ,,Niemand is geïnteresseerd in wat u over de toekomst van Europa te zeggen hebt. U had net zo goed een paar sonnetten van Shakespeare kunnen voordragen'', aldus Legutko, die zich afvroeg met welk recht de Commissie en haar vicevoorzitter Frans Timmermans regering en parlement in Polen de les lezen. ,,Dat is pas een brutale schending der machten.''

Verwijderen

Morawiecki hoorde het allemaal stoïcijns aan, lippen en ogen in smalle strepen getrokken. Om zich daarna te verdedigen. Anders dan in andere ex-Oostbloklanden is het postcommunisme in Polen nooit voltooid en waren leden van het hooggerechtshof die nu hun biezen moeten pakken al rechter tijdens de staat van beleg, zo doceerde hij. ,,De meesten van jullie hebben het communisme niet meegemaakt, jullie zijn aan de goede kant van het IJzeren Gordijn geboren. Bij ons hebben communisten bij de omwenteling stilletjes hun weg gevonden naar het nieuwe systeem. Wij moeten ze nu uit de niches waarin ze zich genesteld hebben, verwijderen.''

Volgens Morawiecki zijn rechters nu onafhankelijker dan vroeger, 'en dat erkent zelfs Timmermans'. ,,Toen kon de voorzitter van een districtsrechtbank na een belletje van de premier een rechter van een corruptiezaak halen.'' En, in de richting van zijn critici: ,,Voor u begint te kletsen is het beter eerst de feiten te checken.''

Eerlijk