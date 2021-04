Europarlement wil af van camera’s van bedrijf dat strafkampen in China bewaakt

‘Drie doden bij raketaan­val op olietanker in Syrische haven’

24 april Bij de raketaanval op een olietanker in de Syrische havenstad Baniyas zijn drie mensen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat gevestigd is in Londen. Eerder werd door een Iraanse televisiezender nog gemeld dat er geen slachtoffers waren gevallen.