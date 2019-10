Europarlementariër strijdt tegen sponsoring: ‘De Tweede Kamer heet toch ook geen Holland Heineken House?’

Migrantendrama 39 doden aangetrof­fen in vrachtwa­gen­con­tai­ner in Engeland

13:49 In de Engelse plaats Grays heeft de politie afgelopen nacht de lichamen van 39 mensen aangetroffen in een vrachtwagencontainer. De bestuurder van de vrachtwagen is opgepakt. De vrachtwagen kwam 19 oktober aan in de haven van Holyhead in Wales en reed met een Bulgaars kenteken.