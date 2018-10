Europees Hof berispt Nederland wegens detentie casinobaas in overvolle cel

In Italië werd Corallo de afgelopen jaren gezocht wegens onder meer belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie. Nadat in december 2016 om zijn uitlevering was gevraagd, zat Corallo zes maanden vast op het politiebureau in Philipsburg. Hij deelde zijn cel met zeker vijf andere gevangenen. Zij maakten allen gebruik van een lekkend toilet in dezelfde ruimte. De gevangenen moesten het stellen zonder daglicht of ventilatie en sommigen sliepen op de grond. Corallo mocht per dag maar één uur naar buiten.