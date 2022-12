Europees Parlement woedend over corruptie in eigen huis

Metsola zei ook dat ‘de diensten’ van het parlement ‘al enige tijd’ met de Belgische autoriteiten bezig waren om een vermeend crimineel netwerk op te rollen. Onderzocht wordt of Qatar heeft geprobeerd de economische en politieke besluiten van het parlement te beïnvloeden door geld of grote geschenken aan te bieden.



‘Sinds het begin van de operatie werden in totaal twintig huiszoekingen verricht, waarvan negentien in privéwoningen en deze in de kantoren van het Europees Parlement’, zo maakte het Belgische parket maandag bekend. Daarbij is ook geld in beslag genomen: ,,600.000 euro in de woning van één van de verdachten, verscheidene honderdduizenden euro’s in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Parlement toebehoort.’ De Belgen spraken van een ‘uitstekende samenwerking met de veiligheidsdiensten van het genoemde parlement’.



Intussen is de imagoschade aanzienlijk. Het parlement is bij uitstek een instelling die opkomt voor mensenrechten en de rechtsstaat, en daarbij ook anderen op hun tekortkomingen wijst. De Hongaarse premier Orbán gooide er al een sarcastische tweet uit: ‘En dan zeiden ze: het Europees Parlement is zeer bezorgd over corruptie in Hongarije…’



Verschillende fracties in het parlement willen dat de lobby regels worden aangescherpt. Overigens is ook onder de huidige regels het aannemen van steekpenningen strikt verboden.