Europese auto- en vliegtuigindustrie opgelucht

Europese autofabrikanten zijn ‘zeer opgelucht’ over het sluiten van een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Vliegtuigbouwer Airbus is ‘verheugd’ over de handelsovereenkomst.

Een no-dealbrexit zou ‘rampzalige gevolgen’ hebben gehad voor de autosector in Europa, stelt branchevereniging European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). ,,Er is geen industrie in Europa die nauwer is geïntegreerd dan de autosector, met complexe logistieke ketens door de hele regio”, zegt directeur Eric-Mark Huitema. ,,De impact van een no-deal zou simpelweg verwoestend zijn geweest, dus we zijn vooral buitengewoon opgelucht dat een akkoord is bereikt voor het aflopen van de transitieperiode.”

ACEA gaat nu eerst de details bestuderen om de exacte gevolgen te kunnen inschatten. Daarnaast waarschuwt de organisatie ervoor dat er nog grote uitdagingen aankomen door nieuwe douaneformaliteiten die ingaan per 1 januari. De jaarlijkse handel in auto’s en auto-onderdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is tientallen miljarden euro’s waard.

Airbus

Vliegtuigbouwer Airbus is ook opgelucht over de handelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. ,,We zijn verheugd over het nieuws dat er een overeenkomst is bereikt”, zei Airbus-topman Guillaume Faury donderdag in een verklaring.

Een woordvoerder voegt eraan toe dat de gevolgen voor de luchtvaart nog worden onderzocht. Maar het Europese conglomeraat is verheugd dat een breuk met Groot-Brittannië is vermeden. Een no-dealbrexit zou de investeringen van Airbus in dat land in gevaar kunnen brengen, waarschuwde Faury eerder deze maand. Of er in Groot-Brittannië wordt geïnvesteerd, hangt volgens de Fransman af van hoe makkelijk het na de brexit is om zaken te doen met het land.

Vooral de luchtvaart is hard getroffen door de coronacrisis. Airbus heeft zijn productie met ongeveer 40 procent verminderd. Het bedrijf heeft vestigingen in meerdere Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, waar vleugels voor passagiersvliegtuigen worden gemaakt.