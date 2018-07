Bosbranden leggen enorme stukken van poolcirkel in as

Na een noodoproep van de regering in Stockholm hebben Europese landen hulp gestuurd. Frankrijk en Italië leveren blusvliegtuigen en bijvoorbeeld Litouwen en Polen, alsmede buurlanden Noorwegen en Finland hebben brandweerteams gestuurd. Ook Duitsland en Denemarken schieten vandaag te hulp. De hulpoperatie wordt inmiddels zo groot dat de Europese Unie de coördinatie op zich heeft genomen. ,,Dit is wat de burgers van een verenigd Europa verwachten: solidariteit met andere lidstaten, hulp in tijden van crisis’’, aldus de EU-commissaris voor humanitaire hulp en crisismanagment, Christos Stylianides.



De extra assistentie lijkt vruchten af te werpen. Het aantal branden zou met de helft zijn afgenomen maar volgens de Zweedse brandweer zijn er nog altijd enkele tientallen niet onder controle. In de regio’s Jamtland, Gavleborg, Dalama, Noorbotten en Vasterbotten staan nog honderden hectare bos in brand. ,,Vrijdag hadden we nog meer dan 80 branden, nu zijn het er 44’’, aldus reddingswerkers. Volgens de Zweedse radio zijn vooral de vlammenzeeën in Ljusdal de grootste in ‘onze moderne geschiedenis’. Er zou meer dan 13.000 hectare in vlam staan.