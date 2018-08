Europese Commissie: klok niet meer verzetten in Europa

UpdateDe Europese Commissie wil af van het systeem van zomer- en wintertijd. Vanochtend onthulde voorzitter Jean-Claude Juncker die intentie al in Duitse media en zojuist heeft de commissie in een persbericht bekend gemaakt dat een voorstel aan het Europees Parlement zal worden opgesteld. ,,De mensen willen het, wij doen het'', zei Juncker.

Het voorstel om het halfjaarlijkse verzetten van de klok af te schaffen, volgt op de enquête die de commissie onder Europeanen hield. Daaruit bleek eerder deze week al volgens ingewijden dat een grote meerderheid het hele jaar door dezelfde tijd wil. Dat zou volgens de respondenten de zomertijd moeten zijn.



De Europese Commissie maakte zojuist de voorlopige resultaten uit de enquête officieel bekend. 4,6 miljoen mensen uit alle 28 lidstaten reageerden. 76% van hen vindt het verzetten van de klok 'een erg negatieve' dan wel 'een negatieve ervaring'. 84% van de respondenten wil een einde van het verzetten van de klok.



De Europese Commissaris van Transport, Violeta Bulc, stelt: ,,De boodschap is duidelijk: 84 procent van de Europeanen willen niet meer dat de klokken worden verzet. We zullen hun advies volgen en bereiden een wetgevingsvoorstel voor om voor te leggen aan het Europees Parlement en de Europese Raad, die dan een besluit zullen nemen." Er werd nergens duidelijk of het voorstel van de commissie het afschaffen van de zomer- of de wintertijd betekent.



De definitieve uitslag van de enquête worden ergens de komende weken gepubliceerd. Eventuele afschaffing moet de instemming hebben van alle 28 lidstaten. De landen mogen dan zelf beslissen of ze de zomer- of wintertijd het hele jaar willen gebruiken.



Praktisch

De commissie heeft eerder gezegd dat het praktischer is als álle lidstaten hetzij halfjaarlijks tegelijk de klok verzetten, hetzij dat allemaal niet doen. Volgens de woordvoerder zou het ,,verrassend'' zijn als de lidstaten nu voor afzonderlijke zomertijdregelingen zouden kiezen.



Volledig scherm Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. © REUTERS Er bestaan, los van de zomertijdregeling, overigens al verschillende tijdzones in de EU die geografisch bepaald zijn. Zo is het een uur vroeger in Londen dan in Amsterdam, en een uur later in Athene.

Ook Nederlanders tegen klokverzetten

Van de Nederlanders die hun mening hebben gegeven in de raadpleging over de zomer- en wintertijd heeft 79 procent aangegeven voorstander te zijn van afschaffing. Van de bevolking heeft 0,16 procent meegedaan. Nederland neemt daarmee de 24ste plaats in van de 28 EU-lidstaten.



Bijna vier op de tien Nederlandse respondenten ervaren het jaarlijkse klokverzetten als ,,zeer negatief'' en zo'n 35 procent ,,negatief''. Ruim 10 procent is juist ,,erg positief'', blijkt uit een overzicht.



Duitsland is het land met de meeste deelnemers aan de enquête van de Europese Commissie. Van de Duitse bevolking deed 3,79 procent mee. Oostenrijk en Luxemburg staan qua deelname op plaats 2 en 3. Alleen in Denemarken, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk was het percentage deelnemers lager dan in Nederland.



Griekenland, Malta en Cyprus zijn de enige EU-landen waar een groot deel van de respondenten de bestaande situatie wil handhaven. Het gaat om grofweg de helft.

'Geen referendum'

Van tevoren had de commissie nog benadrukt dat de online enquête geen referendum was. Representatief was de peiling ook niet: van de 4,6 miljoen mensen die hun mening gaven, kwamen er zo'n drie miljoen uit Duitsland. Op basis hiervan valt niet te zeggen hoe 'alle Europeanen' erover denken. Toch pakt de commissie de uitslag nu aan om stappen te zetten om een dossier dat al enige tijd voor discussie zorgt.

Het onderwerp stond in februari al op de agenda van het Europees Parlement. Toen werd er echter niet gekozen voor een afschafvoorstel, maar voor een nieuw onderzoek naar de gevolgen van afschaffing. Dat onderzoek laat nog op zich wachten.

Goed of slecht?

De zomertijd werd in 1977 ingevoerd vanwege de oliecrisis. Op de laatste zondag van maart wordt de klok een uur vooruit gezet, op de laatste zondag van oktober een uur terug.

De zomertijd is al lange tijd onderwerp van discussie in Brussel. Tegenstanders wijzen op de vele nadelen van een aparte zomer- en wintertijd: meer hartaanvallen, meer verkeersongelukken en gezondheidsschade bij vooral jongeren en ouderen. Ook dieren raken van slag door het uur tijdsverschil, stellen ze. Zo geven koeien door het uur tijdsverschil minder melk.

Toch heeft het ook een aantal voordelen. Zo vermindert de zomertijd de misdaad, vallen er minder verkeersdoden en neemt het energieverbruik af. Bovendien is zo'n uurtje langer licht ook gunstig voor horeca en het toerisme.

D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg is niet enthousiast. ,,Zouden we onze energie niet ergens anders voor aanwenden?'' Zijn CDA-collega Annie Schreijer is juist erg blij. Dat geldt ook voor Peter van Dalen (ChristenUnie): ,,En nu snel doorpakken zodat we in 2019 de klok niet meer hoeven te verzetten.'' Bas Eickhout (GroenLinks) wijst erop dat als de zomertijd het hele jaar zou gelden, het op 21 december pas rond 09.50 uur licht is in Nederland.