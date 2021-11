Europese klopjacht op beruchte crimineel (40) die miljoenen stal van beroemdheden

Een beruchte crimineel uit Peru wordt in heel Europa gezocht vanwege betrokkenheid bij een reeks inbraken in de luxe huizen van een aantal beroemdheden, onder wie voormalig topvoetballer Frank Lampard. De 40-jarige Alfredo Lindley is in het Verenigd Koninkrijk en in Italië een bekende van de politie omdat hij daar sinds 1995 onder verschillende namen misdrijven pleegt.

Dit blijkt uit onderzoek van de BBC. De notoire inbreker zou in december 2019 bij zeker drie beroemdheden hebben ingebroken, waarvan de inbraak in het huis van F1-erfgename Tamara Ecclestone het meest spraakmakend was. Hierbij werd naar schatting voor 25 miljoen pond (29 miljoen euro) aan juwelen en sieraden buitgemaakt, in iets minder dan een uur. De meeste van de honderden gestolen items zijn nooit teruggevonden. De inbraak - in een van de duurste straten ter wereld - wordt beschouwd als een van de grootste woninginbraken uit de Britse geschiedenis, weet de Britse omroep.

Inbraken

Bij een andere inbraak, in het huis van voormalig Chelsea-speler Frank Lampard en zijn vrouw Christine, werd voor meer dan een halve ton aan voorwerpen gestolen, waaronder witgouden Patek Philippe-manchetknopen, een Cartier-zakhorloge, twee roségouden dameshorloges en een gouden Mia Lia-halsketting. Rond diezelfde periode werd er ook ingebroken in een pand dat toebehoorde aan de familie van de schatrijke Leicester City-eigenaar Srivaddhanaprabha, die in oktober 2018 om het leven kwam bij een helikoptercrash.

Tegen de 40-jarige Lindley is vanwege de ernst van de misdrijven een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Naast de Britse autoriteiten zit ook Italië achter hem aan, omdat hij door de politie daar verdacht wordt van betrokkenheid bij een inbraak in de huizen van voormalig topvoetballers Patrick Vieira en Sulley Muntari. De twee middenvelders speelden in een Milanese derby namens Internazionale toen er in hun huizen werd ingebroken. De geschatte waarde van de buit was ruim één miljoen pond.

Veel nepnamen

Autoriteiten vermoeden dat de Peruaanse crimineel zich op dit moment in de Servische hoofdstad Belgrado schuilhoudt. Vermoedelijk maakt hij gebruik van een schuilnaam. In de afgelopen tien jaar blijkt de man zeker negentien aliassen te hebben gebruikt waaronder Daniel Vukovic, Ljubomir Romanov en Ljubomir Radosavlejic. Uit onderzoek blijkt dat deze identiteiten banden hebben met verschillende Europese steden, waaronder Belgrado, Sarajevo, Milaan en Zagreb.

Onder de naam Ljubomir Romanov verscheen Lindley in augustus nog voor een rechtbank in Belgrado, met het oog op uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Dat ging uiteindelijk niet door omdat de Servische autoriteiten daar een stokje voor staken.

Arrestaties

In de zaak rond Lindley zijn al diverse aanhoudingen verricht. De Italiaanse onderdanen Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Donati (44) en Alessandro Maltese (45) werden elk door Italië uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben hun aandeel bij de invallen toegegeven. Vier andere vermeende compagnons uit Roemenië werden eerder dit jaar vrijgesproken na een proces van twee maanden.