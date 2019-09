Europese landen geven Iran schuld van aanval

,,Het is duidelijk voor ons dat Iran verantwoordelijk is voor de aanval”, staat in een statement van de drie landen. ‘Er is geen andere uitleg”. De verklaring werd opgesteld door de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merkel en Johnson, premier van Groot-Brittannië. Het drietal is in New York voor een klimaattop, waar in totaal ruim zestig landen bij aanwezig zijn.