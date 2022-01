Europese leiders zoeken rol in crisis Oekraïne

Rusland ontkent met klem dat de ruim 100.000 manschappen die langs de grenzen van het buurland zijn samengetrokken ook daadwerkelijk Oekraïne zullen binnenvallen maar Westerse landen en de Navo zijn daar niet gerust op. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin vannacht gewaarschuwd dat er ook sancties tegen hem persoonlijk zullen komen als hij besluit Oekraïne binnen te vallen. Rusland beschuldigt het Westen van stemmingmakerij.



Inmiddels proberen Europese leiders ook een rol van belang te claimen in het verbale vuurwerk tussen Moskou en Washington. Vandaag worden in Parijs daarom gesprekken voortgezet in het zogenoemde Normandië-formaat. Daarin praatten hoge ambtenaren uit Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland in het verleden al over de Russische annexatie van de Krim en de oorlog in de oostelijke Oekraïense provincie Donbas.



Net als het in 2015 gesloten akkoord van Minsk over een staakt-het-vuren daar heeft dit overleg in de praktijk niet heel veel opgeleverd (er wordt nog dagelijks met zware artillerie geschoten in Donbas en het afgesproken uitruilen van gevangenen verloopt moeizaam) maar, zo zeggen Europese diplomaten, er wordt tenminste gesproken. De Franse president Emmanuel Macron zou in dat kader aanstaande vrijdag met Vladimir Poetin praten om mogelijk toch een vreedzame uitweg van de problemen te vinden en een oorlog af te wenden.