Europese subsidie Oxfam onder druk door seksueel wangedrag

Als Oxfam Novib geen volledige duidelijkheid verschaft over seksueel wangedrag van medewerkers, staat de Europese Commissie klaar om de banden met de hulporganisatie te verbreken. ,,Wij verwachten van onze partners dat ze strikte ethische standaarden naleven'', zei een commissiewoordvoerder. De adjunct-directeur van de Britse hulporganisatie Oxfam is inmiddels opgestapt naar aanleiding van de ophef.

Personeel van de Britse tak van Oxfam was in 2011 in Haïti aanwezig bij seksfeesten met jonge prostituees, erkende de organisatie vorige week. Ook zijn er berichten over wangedrag in Tsjaad. ,,De signalen moeten direct onderzocht worden, wij willen zo snel mogelijk maximale transparantie'', aldus de zegsvrouw.

Subsidie

In 2011 gaf de EU 1,7 miljoen euro subsidie voor de Britse hulpactie van Oxfam in Haïti. Uitgezocht wordt hoe dat is besteed.

Vanwege het schandaal hebben al ruim zevenhonderd donateurs van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib hun steun opgezegd, bleek zondag. De hulporganisatie heeft er in Nederland zo'n 330.000. Directeur Farah Karimi zei zich diep te schamen, en begrip te hebben voor de woede van de opzeggers.

Plaatsvervangend directeur Penny Lawrence zei maandag dat 'de organisatie nagelaten heeft adequaat op te treden naar aanleiding van berichten binnen Oxfam over seksueel wangedrag van medewerkers''. Ze stapt op.