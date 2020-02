Europese Tesla-fabriek mag niet gebouwd worden

Tesla kondigde in november vorig jaar aan een ‘gigafabriek’ te willen bouwen in Grünheide in Brandenburg, ten oosten van Berlijn. Daarvoor verkreeg het toestemming van de milieuautoriteiten van Berlijn en Brandenburg.

Nog geen bouwvergunning

De vergunning voor de bouw van de fabriek is nog niet afgegeven, wat betekent dat het bedrijf van Elon Musk op eigen risico de grond aan het klaarmaken is voor de bouw.



De ondernemersgezinde christendemocratische en liberale beleidsmakers zijn ontevreden over de gang van zaken en vrezen dat de rechtszaak tegen Tesla’s gigafabriek schadelijk is voor het imago van Duitsland als land waar het goed zakendoen is.



Tesla heeft op dit moment twee andere ‘gigafabrieken', één in de VS en één in Sjanghai, China.