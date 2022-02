Europese Unie geschokt: ‘We houden Rusland verantwoordelijk voor ongerechtvaardigde aanval’

Zeldzame zwartsnave­looi­e­vaar ontsnapt tijdens storm Eunice uit kooi en wordt opgegeten door leeuw

Storm Eunice heeft ook zijn tol geëist in dierenpark Pairi Daiza in het Belgische Henegouwen. Door een hevige windstoot kwam er een boom op een volière terecht, waardoor een zeldzame zwartsnavelooievaar kon ontsnappen. Het dier kwam even verderop in het gebied van de leeuwen terecht, waar het jammer genoeg aan zijn einde kwam. Dat bevestigt het park aan het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws.

20 februari