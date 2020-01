Europese vlag in vlammen: brexitfans en EU-activisten treffen elkaar in Londen

,,Het is een grote opluchting dat we eindelijk de EU verlaten”, zei de 48-jarige Wayne Green, die het Europese lidmaatschap van zijn land zag als een vorm van ‘oplichterij’. Tegenstanders van de brexit hadden borden meegenomen met teksten als ‘we komen terug’ en ‘jullie hebben mijn toekomstige carrière en dromen gesloopt‘.



,,Mensen zijn hier heel erg depressief over. En sommige mensen doen misschien rare dingen. We hebben al een zelfmoordpoging gehad”, stelde accountant Peter Benson (57). Hij vindt dat tegenstanders te netjes actie hebben gevoerd. ,,We hadden het verkeer moeten blokkeren, of snelwegen of zo. Dat moeten we de volgende keer doen.”



In Noord-Engelse plaatsen, waar inwoners vaak massaal voor de brexit stemden, reageerden veel mensen wel verheugd. ,,Ik ben blij. Het is de hoogste tijd. Het heeft veel langer geduurd dan had gemoeten”, zei Eric Horsley uit kustplaats Hartlepool.