Europese vorstenhuizen vragen onderdanen samen de problemen het hoofd te bieden

De meest afwijkende en ook indrukwekkende toespraak was die van koningin Elizabeth II. Het was de eerste keer dat de 95-jarige vorstin dat deed zonder haar man Philip, die eerder dit jaar op 99-jarige leeftijd overleed. De vooraf op Windsor Castle opgenomen toespraak begon met beelden van Elizabeth en Philip die ze ‘mijn steun en toeverlaat’ noemde. De ‘ondeugende schittering in zijn ogen’ had ze gezien bij hun eerste ontmoeting en die bleef tot op zijn sterfbed, aldus The Queen in een zeldzaam openhartig moment. ,,Hoewel het voor velen een tijd van groot geluk en goede moed is, kan Kerstmis moeilijk zijn voor degenen die dierbaren hebben verloren. Dit jaar , vooral, ik begrijp waarom.’’ Ze zei steun te hebben geput uit het vele medeleven uit de hele wereld. De vorstin sprak met naast zich een ingelijste foto van haar arm in arm met Philip. Op haar rechterschouder dezelfde broche van saffier-chrysanthemum die ze op de foto droeg - een glinsterende statement-pin die ze ook droeg als pasgetrouwde.

Persoonlijk

De toespraak bleef ongewoon persoonlijk en de koningin benadrukte onder meer het goede werk van Philip, zijn zorg voor het milieu - een taak die tot haar tevredenheid was overgenomen door haar zoon en kleinzoon. Een accent werd gezet op de Commonwealth Games (de voormalige Gemenebestspelen) in Birmingham deze zomer. Het sportevenement voor voormalige Britse koloniën en overzeese gebiedsdelen. Aangezien de zeer besmettelijke nieuwe coronavirusvariant zich snel over het Vernigd Koninkrijk verspreidt, heeft de koningin besloten om geen kerst door te brengen in Sandringham, het koninklijke landgoed in Oost-Engeland waar ze traditioneel de feestdagen met de rest van de familie verbrengt. Elizabeth blijft op Windsor Castle, ten westen van Londen, waar ze het grootste deel van de pandemie al verbleef. Overigens arresteerde de politie op het terrein vanochtend een indringer die gewapend zou zijn geweest. Volgens de politie is de verdachte niet in een gebouw geweest. Een onderzoek is ingesteld naar het incident. Volgens de politie is er verder ook geen gevaar voor de omgeving geweest.

De kerstboodschap van de Britse vorstin was vorig jaar het best bekeken programma van eerste kerstdag met 8,1 miljoen Britten die benieuwd waren wat koningin Elizabeth te zeggen had. In 2019 trok de toespraak 7,85 miljoen kijkers.

Samen

Net als de Nederlandse koning Willem-Alexander keken veel collega monarchen naar corona, het klimaat en het belang van samenlevingen om de problemen samen het hoofd te bieden. ,,Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven”, zei Willem-Alexander vanuit Paleis Huis ten Bosch.

Koning Filip keek vrijdag met vertrouwen naar de toekomst. ,,We geraken hier uit door te tonen dat we het vertrouwen van de ander waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn”, aldus de Belgische koning in zijn jaarlijkse kersttoespraak. Buurman groothertog Henri van Luxemburg had gelijke woorden, maar stond ook stil bij de armoede die in Luxemburg bestaat. ,,We hebben als samenleving de plicht om mensen bijzondere steun te geven en een handje te helpen. Die solidariteit hebben we ook wereldwijd nodig, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten het virus en de gevolgen ervan wereldwijd aanpakken.”

De Spaanse koning Felipe richtte zich vrijdagavond aan het begin van zijn kerstrede rechtstreeks tot de bewoners van La Palma, het Spaanse eiland dat zo’n twee maanden geleden getroffen werd door een vulkaanuitbarsting. ,,Vandaag gaan onze harten en onze gedachten opnieuw naar u uit. We voelen ons heel dicht bij u en weet dat we allemaal solidair met u zijn.” Ook de Belgische koning Filip stond nog stil bij een natuurramp: de overstromingen van afgelopen zomer in België. De aangerichte schade moet sneller moeten worden hersteld, aldus de vorst, ,,zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk een veilig en warm thuis kan terugvinden.”