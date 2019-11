Eva (17) werd 8 jaar lang vreselijk gepest op school: ‘Ze zeiden: Pleeg zelfmoord, Eva, iedereen haat je’

Amerikaan­se voor dood achtergela­ten in woestijn na ontvoering door een vader en dochter

8:13 Een Amerikaanse vrouw van in de veertig uit een buitenwijk van Las Vegas is gisteren aangetroffen in een woestijnachtig gebied in Californië. Ze was uitgedroogd, onderkoeld en mishandeld. De politie heeft twee mensen aangehouden: een vader van 54 en zijn 22-jarige dochter.