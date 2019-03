Evacuatie 1300 opvarenden, reddingsacties gaan hele nacht door

Update/videoEen cruiseschip en een vrachtschip zijn vandaag in zeer onstuimig weer in de problemen gekomen voor de kust van Noorwegen. Alle 1300 opvarenden van het cruiseschip worden geëvacueerd, meldt de politie. Er zou zeker één Nederlander aan boord zijn.

Volgens De Telegraaf gaat het om een man, maar hij was zaterdagavond niet bereikbaar vanwege de evacuatie. Er zouden zich verder vooral Australiërs, Amerikanen en Britten op het schip bevinden.

De autoriteiten zetten onder meer helikopters in om mensen van boord te halen. Het schip Viking Sky had motorpech en dreef richting land. De bemanning verstuurde een noodsignaal. Het vaartuig heeft inmiddels weer een motor kunnen opstarten en ligt voor anker op zo’n 2 kilometer van de kust, zegt de maritieme reddingsdienst. Het zou niet meer ongecontroleerd ronddrijven.



De reddingsdienst zegt dat meerdere vaartuigen en vier helikopters zijn opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht. ,,Als we iedereen moeten evacueren, gaat dat veel tijd kosten’', zegt een woordvoerder.



De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises.



De Noorse kustwacht heeft zaterdag een tweede noodsignaal ontvangen van een schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Volgens de Noorse politie gaat het om een vrachtschip (Hagland Captain) in de buurt van het cruiseschip.

Dat betekent dat er een tweede reddingsactie op touw moet worden gezet. De Noorse televisiezender NRK meldde dat volgens de Noorse kustwacht het vrachtschip net als het cruiseschip met motorproblemen kampt. Het is niet bekend of het vrachtschip op weg was naar het passagiersschip, dat omstreeks twee uur in de middag een noodsignaal uitzond, om hulp te verlenen. Er zijn negen mensen aan boord van dit schip, twee helikopters zijn onderweg om de bemanning te redden.

De maritieme reddingsdienst in Noorwegen is verder druk bezig met de evacuatie van de opvarenden van het cruiseschip, waarvan er nu zo’n honderd aan land zijn gebracht. Negen mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie heeft veel last van de harde wind en de hoge golven rond beide schepen en zal volgens de autoriteiten nog lang duren. Per helikoptervlucht kunnen vijftien tot twintig mensen worden vervoerd. De reddingsdienst meldt ook dat de opvarenden van het cruiseschip niet meer in gevaar zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat tot nu toe niet duidelijk is hoeveel Nederlanders zich aan boord van het schip bevinden. ,,We hebben nog geen hulpvragen van landgenoten ontvangen.’’ Ook bij alarmcentrale Eurocross zijn nog geen meldingen van Nederlanders binnengekomen. ,,We houden de situatie goed in de gaten, maar tot nu toe hoeven we geen actie te ondernemen’’, laat een woordvoerster weten.

