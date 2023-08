Evacuatiebevel wegens “ergste bosbranden ooit” in westen van Canada uitgebreid

met videoDe autoriteiten in British Columbia hebben het evacuatiebevel vanwege de bosbranden in de West-Canadese provincie uitgebreid. Inmiddels zijn ruim 35.000 mensen opgeroepen om hun huizen te verlaten, ruim twee keer zo veel als een dag eerder. Voor nog eens 30.000 mensen dreigt eveneens een evacuatiebevel.

Volgens de autoriteiten ligt een aantal moeilijke dagen in het vooruitzicht. Vrijdag werd in de provincie al de noodtoestand uitgeroepen, nadat het vuur in 24 uur tijd meer dan honderd keer zo groot was geworden.

Vooral Kelowna, een stad met zo’n 150.000 inwoners, wordt bedreigd door de bosbranden. De premier van British Columbia, Daniel Eby, heeft zaterdag contact gehad met de Canadese premier Justin Trudeau. De regering heeft toegezegd om met de provincie samen te werken en waar nodig hulpmiddelen te verstrekken.

De lokale autoriteiten hebben ook reisbeperkingen ingevoerd. Zo mogen mensen in sommige delen van British Columbia geen hotels meer boeken voor niet-essentiële reizen, zodat er genoeg plekken beschikbaar zijn om gevluchte inwoners en brandweerlieden onder te brengen. ,,De huidige situatie is grimmig’', waarschuwde Eby. ,,Blijf alsjeblieft weg als je hier niet hoeft te zijn.’'

Extra internationale brandweerlieden

De Canadese provincie heeft om duizend extra internationale brandweerlieden gevraagd. Zo’n 2000 brandweerlieden bestrijden er op dit moment meer dan 350 natuurbranden. ,,We worden geconfronteerd met het ergste natuurbrandseizoen ooit in British Columbia’’, zei Eby vrijdag in een verklaring.

Ook in andere delen van Canada woeden bosbranden. Voor alle ongeveer 20.000 inwoners van Yellowknife in de Northwest Territories werd eerder in de week al een evacuatiebevel afgegeven. Duizenden inwoners van de stad zijn inmiddels naar de stad Calgary in de provincie Alberta overgevlogen.

In totaal zijn in heel Canada op dit moment ruim duizend actieve natuurbranden. De Nederlandse ambassade in Ottawa roept Nederlanders in British Columbia en de Northwest Territories op om getroffen en bedreigde gebieden te vermijden, de lokale media in de gaten te houden en het advies van de lokale overheden op te volgen.

Volledig scherm Rook en vuur bedreigen woningen bij Okanagan Lake in West Kelowna, in de Canadese provincie British Columbia. © REUTERS

Bosrijke provincie

De autoriteiten van de Canadese provincie Quebec zeggen dat van de 1200 brandweerlieden die de natuurbranden in de provincie bestrijden, er meer dan honderd uit Frankrijk zijn overgekomen.

Quebec is een bosrijke provincie waar 8,5 miljoen mensen wonen op een oppervlak groter dan Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar. Op dit moment woeden er 125 bosbranden. Meer dan 13.000 mensen zijn geëvacueerd uit steden in het noorden van Quebec.

,,Er is wat regen voorspeld. Het risico bestaat dat de situatie de komende dagen kritiek blijft. Maar de komst van de Franse brandweerlieden gaat echt helpen”, zei de minister van Bosbouw tegen journalisten.

