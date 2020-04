Ex-advocaat van Trump niet langer eenzaam opgesloten

De eenzame opsluiting van Michael Cohen, in het verleden de persoonlijk advocaat van president Donald Trump, is opgeheven. Hij zou in een isolatiecel zijn geplaatst als straf voor ongeoorloofd internetgebruik.

Cohen zit een gevangenisstraf van drie jaar uit wegens het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die een seksuele affaire beweren te hebben gehad met Trump en wegens liegen tegen het Amerikaans Congres.

Hij verblijft in een gevangenis met een licht regiem in Otisville in de staat New York en maakt kans op vrijlating in november 2021.

De jurist, die ooit beweerde dat hij zelfs "een kogel zou opvangen" voor Trump, keerde zich later van hem af en noemde hem een "oplichter". De carrière van de 53-jarige jurist uit Long Island was nauw verbonden met de ontwikkeling van Trump van rijke vastgoedtycoon via tv-persoonlijkheid tot president. Cohen stond hem meer dan tien jaar terzijde als advocaat. Hun relatie verzuurde toen de FBI in april 2018 Cohens kantoor en hotelonderkomen in New York in het kader van het onderzoek naar Russische bemoeienis met de verkiezingscampagne.

Porno-actrice

Cohen zou in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 onder meer pornoactrice Stormy Daniels en voormalig Playboy-model Karen McDougal hebben betaald om hun mond te houden over hun relatie met Trump. De Amerikaanse president ontkent dat in alle toonaarden en liet Cohen vallen als een baksteen. Die ontstak tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden in woede en noemde zijn oud-werkgever een ‘racist, oplichter en bedrieger’.