Ex-agent bekent in brief dat hij reeks moorden en verkrachtingen pleegde in Parijs

Een voormalige agent wordt in Frankrijk na tientallen jaren verdacht van een serie moorden en verkrachtingen in de jaren 80 en 90. Nadat de 59-jarige man werd opgeroepen voor verhoor en het afstaan van dna, pleegde hij zelfmoord in de buurt van de stad Montpellier.

De man werd dood aangetroffen in een huurappartement in de Zuid-Franse badplaats Grau-du Roi. Dat meldt de krant Le Parisien. Hij liet naar verluidt een afscheidsbrief achter. Daarin bekende de man volgens de krant de moordenaar en verkrachter te zijn die al jaren wordt gezocht. Hij zegt na 1997 geen misdaden meer te hebben begaan.

Lees ook Levenslange celstraf voor ex-agent die Sarah Everard verkrachtte en vermoordde

Het eerste slachtoffer viel in 1986. Een 11-jarig meisje in Parijs werd verkracht en vermoord. In 1987 werd een echtpaar uit Parijs gedood en in 1994 een 19-jarige vrouw. De politie denkt dat dit het werk is van dezelfde dader. De verkrachtingen waren in dezelfde periode.

Robottekening

In 1986, na de moord op de kleine Cécile, werd er in de Franse media een robottekening verspreid van een man van ongeveer 25 jaar, 1,80 meter lang, bruin haar en een pokdalige huid, mogelijk als gevolg van acne. De dader had volgens getuigen een gezicht vol met pukkels en oneffenheden en hij werd daarom ‘Grêlé’ (de ‘pokdalige’) genoemd.

Lees door onder de tekening.

Volledig scherm De robottekening van de vermeende dader. © Police Nationale

Op de ochtend van de moord was hij door verschillende mensen gezien, onder wie de ouders van het kleine meisje en haar halfbroer, in de hal van een gebouw. Enkele minuten na het vertrek van haar ouders zou Cécile de lift hebben genomen om naar school te gaan. Haar aanvaller ging haar waarschijnlijk achterna, dwong haar een kelder in te gaan en verkrachtte en doodde haar daar.

Naast de kleine Cécile en het gewurgde stel in Parijs, wordt de man ook verdacht van een vierde moord, die van Karine Leroy (19), die in juni 1994 verdween in Meaux (Seine-et-Marne), aldus de krant Le Parisien.

Onvolledig dna-profiel

Na jarenlang onderzoek werd een onvolledig dna-profiel gevonden. Ook waren er bewijzen in verband met een auto en het feit dat de dader een politie-ID zou hebben gebruikt.

Daardoor kwamen meerdere agenten die in die periode in Parijs hebben gewerkt als verdachte naar voren, onder wie de 59-jarige man. Om die reden was hij opgeroepen voor verhoor. Een dna-analyse tijdens de autopsie op het lichaam moet de speurders nu uitsluitsel geven. De resultaten daarvan worden mogelijk vanavond nog bekendgemaakt, meldt persbureau AFP.

Golden State Killer

Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat een (voormalige) agent een seriemoordenaar blijkt te zijn. In de Verenigde Staten werd in 2020 Joseph James DeAngelo veroordeeld nadat hij bekende zeker dertien moorden te hebben gepleegd en vijftig vrouwen te hebben verkracht. Hij stond bekend als de ‘Golden State Killer’, omdat zijn misdaden plaatsvonden in Californië.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, via chat op www.113.nl, of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (tegen de gebruikelijke telefoonkosten).

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: