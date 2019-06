Ex-gijzelaar Abu Sayyaf: Ewolds dood bewijst ontbreken van dialoog met ontvoerders

Australiër Warren Rodwell (59) is blij dat hij geen Nederlandse onderdaan is. Dat zegt de voormalige gijzelaar van de Filipijnse terreurbeweging Abu Sayyaf in een reactie op de dood van Ewold Horn (54) uit Termunten. Hij werd vrijdag doodgeschoten toen hij probeerde te ontsnappen tijdens een vuurgevecht tussen de terroristen en regeringstroepen.

Ewold Horn was ruim zeven jaar geleden ontvoerd door leden van Abu Sayyaf tijdens een reis langs de Filipijnse eilanden op zoek naar een bijzondere vogel.

Warren Rodwell, een gewezen leraar Engels uit Sydney, werd in 2012 ontvoerd door dezelfde groepering. Hij kwam na 472 dagen of vijftien maanden vrij. Uit het gegeven dat Ewold na zeven jaar nog altijd vastzat, kan de Australiër maar één ding concluderen.

,,Het lijkt er sterk op dat vanuit Nederland geen effectieve pogingen meer werden ondernomen om tot een dialoog te komen met deze terreurgroep. Ewold was simpelweg een vergeten verhaal. Als ik in zijn situatie had gezeten dan zou ik blij zijn geweest dat ik geen Nederlander ben maar onderdaan van een meelevend land zoals Australië.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft volgens hem heel wat te uit te leggen. ,,In mijn zaak en de meeste andere ontvoeringen door Abu Sayyaf lag de verantwoordelijkheid voor de onderhandelingen bij de ambassade van het land van de gijzelaars en het ministerie van Buitenlandse Zaken."

Niet op de hoogte

Rodwell vindt de reactie van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op de dood van Horn lachwekkend. ,,Je Filipijnse collega om opheldering vragen is mosterd na de maaltijd. De minister had op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen in de ontvoeringszaak, dat de regeringstroepen de ontvoerders hadden gelokaliseerd en op de hielen zaten.”

Rodwell weet zich gesterkt door de voormalige Filipijnse welzijnswerker Victor Taylor. Hij staat al jaren in contact met lokale machthebbers in het gebied waar Ewold Horn werd ontvoerd en met leden van Abu Sayyaf. Taylor bemiddelde als tussenpersoon bij de vrijlating van verschillende gijzelaars. Onder hen de Noor Kjartan Sekkingstad, begin 2017.

Taylor, die het Haagse ministerie zijn hulp aanbood, vindt het eveneens ongeloofwaardig dat Horn na ruim zeven jaar nog altijd niet was vrijgelaten. Hij is woedend over de dood van de Nederlander. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we vooruitgang hadden kunnen boeken als we iets hadden gedaan maar de Nederlandse regering wilde dat blijkbaar niet. Zij zal zich moeten verantwoorden voor haar daden of voor het uitblijven daarvan’’, verklaarde hij vrijdag tegenover deze site.

Losgeld

Voor de vrijlating van Warren Rodwell, in maart 2013, werd 100.000 Amerikaanse dollar losgeld betaald. Een schijntje vergeleken met de twee miljoen die de Filipijnse terreurbeweging aanvankelijk eiste.

Hoeveel losgeld Abu Sayyaf eiste voor Ewold Horn is niet bekend maar dát er geld werd gevraagd voor de vrijlating van de Nederlander staat voor Warren vast. ,,De Filipijnen is een wetteloos land. De meeste jongeren hebben geen andere keus dan lid te worden van een van de twee terreurbewegingen’’, zegt Rodwell in een gesprek met deze site.

Ontvoeringen zijn volgens hem seizoenswerk voor deze jongeren. ,,Met het beetje geld dat ze krijgen kunnen ze tweedehands wapens kopen om zichzelf en hun familie te beschermen en de bruidsschat betalen die geldt als levensverzekering voor de vrouw. De terreurbewegingen zelf gebruiken het grootste deel van het losgeld aan de financiering van toekomstige operaties.”

Rodwell is ervan overtuigd dat de Filipijnse terreurbeweging Abu Sayyaf haar Nederlandse gijzelaar Ewold Horn had vrijgelaten zonder losgeld of voor slechts een klein bedrag, zoals in zijn geval. ,,Hoe langer een ontvoering duurt, hoe minder je waard bent. Zeker als blanke man van middelbare leeftijd.”

Positieve kant