Ex-kok Jeffrey Epstein helpt FBI-onderzoek, slecht nieuws voor Andrew

Slecht nieuws voor de Britse prins Andrew. De beroemde Amerikaanse chef-kok Adam Perry Lang, die ook privékok was van Jeffrey Epstein, wil getuigen in het grote seksschandaal rond de miljardair ten behoeve van Virginia Robert Giuffre. Zij is de vrouw die zegt dat prins Andrew seks met haar had toen ze minderjarig was.

Volgens Amerikaanse media is de tot nu toe stille topkok teruggekomen op zijn zwijgen en discretie over de tijd waarin hij kookte voor Epstein, tussen 1999 en 2003. Perry Lang wil de onderzoekers van de FBI nu helpen in het onderzoek, zo hebben zijn eigen advocaat Lawrence Lustberg en ook advocaat Arick Fudali (die een aantal slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt) bevestigd.



De aanleiding is bijzonder. De kok voelde zich naar verluidt aangesproken door een brief van slachtoffer Giuffre, inmiddels 37. Zij verweet prins Andrew onlangs nog niet mee te werken aan het onderzoek en dat hij iedereen maar laat raden wat er gebeurde. Omdat veel betrokkenen zwijgen, schreef ze een brief die ze afgaf bij Perry Langs restaurant in Hollywood en smeekte ze om zijn hulp.

‘Ik ben hier niet om je leven te verwoesten. Je weet zo veel van de mensen in de vliegtuigen en in de huizen en overal waar je met hem was. Je kan niet volhouden dat je niets weet (…)’, schreef Giuffre. ‘Je hebt de mogelijkheid en eerlijk gezegd ook de verantwoordelijkheid ons te helpen. Door de slachtoffers te helpen, zal je niet alleen verlossing vinden, maar kan je een held zijn. Ik beschouw je als een vriend. Ik hoop dat het zo kan blijven. (...) Hij (Epstein, red) is nu weg. Hij kan ons geen pijn meer doen.’

Volledig scherm Virginia Roberts Giuffre. © AP

Dieet

Epstein verlangde dat de meisjes die hij had binnengehaald destijds op een strikt dieet stonden, vertelde Giuffre in een recente podcast. Ze waren minderjarig, maar moesten er nog ieler en jonger uitzien, vond de pedofiele miljardair die ook plannen had ze allemaal te insemineren met zijn zaad opdat hij veel nakomelingen zou krijgen.

Perry Lang hielp de meisjes, aldus Giuffre. Hij praatte met ze, lachte met ze en maakte stiekem pizza’s voor de hongerige tieners. Volgens Giuffre was de kok nooit getuige van wat er echt speelde en behandelde hij haar en de andere meisjes menselijk.

Maar de kok zweeg. Uiteindelijk kreeg Giuffre bericht van Perry Lang, die beloofde met haar advocaat te zullen praten en ook mee te werken aan het FBI-onderzoek. Giuffre hoopt dat na de chef-kok ook andere getuigen uit die tijd gaan praten.

Vragen rond dood

De onder meer van pedofilie en souteneurschap beschuldigde Jeffrey Epstein werd een jaar geleden dood aangetroffen in zijn cel in New York, waar hij in afwachting was van zijn proces. Er zijn veel vragen over zijn dood: zelfmoord of moord?

De getuigenissen van Perry Lang kunnen ook een rol spelen in het aanstaande proces tegen Ghislaine Maxwell, die ervan wordt beschuldigd meisjes te hebben geronseld om seks te hebben met haar vriend en baas Epstein.

Gehoopt wordt dat met de kok ook andere getuigen uit de school willen klappen. De Britse prins Andrew was een van de vrienden van Epstein en zou seks met de hem aangeboden Giuffre hebben gehad. Andrew ontkent al haar beschuldigingen maar zei toe dat hij zou helpen in het politieonderzoek naar Epstein. Maar in praktijk is daar volgens insiders helemaal niets van gebleken. Volgens de FBI zou de prins het onderzoek zelfs hinderen.

