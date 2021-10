Ex-man steekt influencer (30) na afwijzing in brand tijdens livestream, krijgt doodstraf

Hoe Cumali A. al 17 jaar uit handen van justitie blijft na het wurgen van zijn nichtje in Enschede

9:57 Cumali A. uit Steenwijk wurgde in 2004 zijn nichtje Denise Celik in Enschede, vluchtte naar zijn ‘tweede thuis’ Turkije en werd bij verstek in Nederland veroordeeld tot tien jaar cel. Inmenging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten spijt, is A. nog altijd niet gepakt. Terwijl de politie precies weet waar de veroordeelde is. Hoe kan dat? En hoe leg je dat uit aan Heike Celik, de wanhopige moeder van Denise? ,,Ik hoop dat hij in de hel belandt.”