Ex-president Afghanistan: machtsgreep taliban is schuld van VS

Bijna een jaar na de val van zijn regering, heeft de Afghaanse ex-president Ashraf Ghani een eerste interview gegeven over de machtsgreep van de taliban. Ghani legt de verantwoordelijkheid vooral bij de VS en bij andere Afghaanse politici.

In het gesprek met de pas opgerichte zender Afghan Broadcasting Network (ABN) wijst Ghani vooral met een beschuldigende vinger naar de voormalige Amerikaanse gezant voor de vrede in Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Hij verwijt Khalilzad dat hij in Doha een vredesakkoord met de taliban ondertekende, dat de weg vrijmaakte voor de terugtrekking van de buitenlandse troepen uit het land. Ghani noemt de Amerikaanse gezant ‘corrupt en incompetent’.

Ook verschillende Afghaanse politici worden in het interview bekritiseerd. De gewezen president oordeelt wel uitermate mild over zichzelf. Ghani had twaalf maanden geleden nochtans veel kritiek gekregen omdat hij halsoverkop het land ontvluchtte wegens de opmars van de taliban. Daarmee verhinderde hij dat er een politieke regeling rond een machtsoverdracht werd bereikt. Bovendien creëerde zijn vlucht een machtsvacuüm dat gemakkelijk door de taliban kon worden opgevuld.

Als laatste vertrokken

Aan ABN verklaarde Ghani evenwel dat hij de ‘laatste persoon was die vertrok’. Zo had de vroegere minister van Defensie het land al verlaten en was de Amerikaanse ambassade in Kaboel al volop bezig met de terugtrekking van het personeel.

Ghani zegt ook dat hij een herhaling van ‘Najibs bittere ervaring’ wilde voorkomen. De voormalige Afghaanse president Mohammad Najibullah, werd in 1996 door de taliban gedood toen zij Kaboel voor de eerste keer veroverden.

Ghani leeft nu in ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volledig scherm De voormalige Amerikaanse gezant voor de vrede in Afghanistan, Zalmay Khalilzad. © Walsh Susan/Pool/ABACA