Ex-president Myanmar voor de rechter wegens illegaal invoeren en gebruiken van walkietalkies

‘Zeker niet corrupt’

Haar advocaat Khin Maung Zaw noemt met name de laatste beschuldiging ‘absurd’ en ‘ongegrond'. ,,Ze mag dan haar gebreken hebben, maar corrupt is ze zeker niet.” Volgens hem was zijn cliënt tijdens deze eerste procesdag niet helemaal lekker (‘kiespijn’), maar lette ze wel goed op. Als de militairen hun zin krijgen, kan ze voor vele jaren achter de tralies verdwijnen.

Heldin

Aung San Suu Kyi zat al meer dan zestien jaar in huisarrest voordat ze in 2016 premier werd. Zowel in Myanmar als in de rest van de wereld werd ze gezien als een heldin. Toen ze eenmaal de leiding had, viel ze met name in het buitenland van haar voetstuk vanwege de massale vervolging van de Rohingya, een islamitische bevolkingsgroep die door de militairen hardhandig het land werd uitgejaagd. Ze weigerde die acties te veroordelen, ook toen ze voor het Internationaal Strafhof in Den Haag verscheen.