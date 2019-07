Ex-topcricketer Leon B. in Thailand veroordeeld tot zeven jaar cel

Keukenhandel

B. runde in het verleden een keukenhandel in Zoetermeer, maar vertrok een aantal jaren geleden naar Thailand, waar zijn moeder al was gaan wonen. Leon B. woont in de stad Pattaya. Daar ontmoette hij een Thaise vrouw waar hij nu mee is getrouwd en met wie hij een kind heeft.



B. werkte in Thailand als cricketcoach en probeerde daarnaast een levensmiddelenhandel op te zetten, aanvankelijk best succesvol. Maar volgens bekenden in Nederland werd dat allemaal uiteindelijk geen groot succes. Of hij in drugs handelde of het ‘slechts’ in bezit had, is niet duidelijk. B. zou in elk geval in contact zijn geweest met personen in Thailand die ‘rommelen met drugs’.