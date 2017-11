Ex van Berlusconi moet miljoenen aan alimentatie terugbetalen

Man na 34 jaar aangehouden voor moord op eigen vrouw

18:11 Het lijkt erop dat de Amerikaanse politie erin geslaagd is om een 34 jaar oude moordzaak te kraken. De toen 23-jarige Debra Rodgers werd op 24 april 1983 dood teruggevonden in een bos op enkele kilometers van de melkboerderij in Loysville waar ze woonde. Ze was enkele dagen daarvoor als vermist opgegeven door haar man. Die laatste werd maandag opeens in de boeien geslagen voor moord.