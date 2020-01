‘Ex-voorzitter herenigingscomité wordt nieuwe buitenlandminister Noord-Korea'

Nieuwe uniform Amerikaan­se Space Force onder vuur: ‘Belache­lijk, in ruimte valt niks te camoufle­ren’

19:09 De United States Space Force - een onlangs opgericht onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten dat verantwoordelijk is voor oorlogsvoering in de ruimte - heeft de looks van het nieuwe USSF-uniform bekendgemaakt, maar de outfit ligt nu al onder vuur op sociale media. Reden? Het best stoere pak is voorzien van een groenbruine camouflageprint. Belachelijk, vindt menigeen, want in de ruimte groeien geen bomen en valt er weinig te camoufleren.