Excuses Maleisië voor blaffende haan

'Ex­treem-recht­se' Cruz bekent schietpartij Florida

18 februari Nikolas Cruz heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de schietpartij in Florida waarbij gisteren zeventien mensen omkwamen. Hij zou in een depressie zijn geraakt nadat hij november vorig jaar zijn adoptiemoeder had verloren. Naar nu blijkt is hij ook lid geweest van de rechts-nationalistische groepering 'Republic of Florida'.