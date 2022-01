Excuses premier Johnson na kritisch rapport over ‘partygate’: ‘Ik snap het en zal het fixen’

VideoDe Britse premier Boris Johnson biedt zijn excuses aan voor ongeoorloofde staffeestjes in coronatijd in zijn ambtswoning en flat. Maar hij treedt zelf niet af.

Johnson: ,,We moeten hiervan leren. Ik accepteer de bevindingen volledig, ook dat we nu moeten handelen en niet op politieonderzoek moeten wachten.” Daarom worden er volgens de premier veranderingen doorgevoerd op Downing Street 10 en worden gedragscodes aangepast en beter gehandhaafd. ,,Mensen kunnen ons vertrouwen. Ik snap het en zal het fixen.”

Het rapport over de lockdownfeestjes van overheidspersoneel in de ambtswoning van premier Boris Johnson is niet mals. In het stuk van topambtenaar Sue Gray wordt gesproken van ‘falend leiderschap en oordeel’ bij de staf van de premier en zijn kabinet.

Zo staat er: ‘Tegen de achtergrond van de pandemie, toen de regering burgers vroeg om verregaande beperkingen in hun leven te accepteren, is een deel van het gedrag rond deze bijeenkomsten moeilijk te rechtvaardigen.’ Zo werd er veel alcohol genuttigd.

Ernstig verzuim

Ten minste enkele van de bijeenkomsten in kwestie vertegenwoordigen volgens het onderzoek ‘een ernstig verzuim om niet alleen de hoge normen in acht te nemen die worden verwacht van degenen die in het hart van de regering werken, maar ook van de normen die destijds van de hele Britse bevolking werden verwacht’.

‘Soms lijkt het erop dat er te weinig aandacht werd besteed aan wat er in het hele land gebeurde bij het overwegen van de geschiktheid van sommige van deze bijeenkomsten, de risico’s die ze vormden voor de volksgezondheid en hoe ze voor het publiek zouden kunnen overkomen’, valt te lezen.

Sue Gray concludeert: ‘Een aantal van deze bijeenkomsten had niet mogen plaatsvinden of zich mogen ontwikkelen op de manier waarop ze dat hebben gedaan. Er kan veel worden geleerd uit deze gebeurtenissen die onmiddellijk door de hele regering moeten worden aangepakt. Dit hoeft niet te wachten tot het politieonderzoek is afgerond.’

Grote problemen

De bevindingen in het rapport kunnen Johnson in grote problemen brengen en hem mogelijk zelfs tot aftreden dwingen. Sommige partijgenoten hebben eerder al aangegeven dat hij moet vertrekken.

Volgens de regels van zijn Conservatieve Partij moet 15 procent van de afgevaardigden (54 van de 359) een verzoek voor een stemming over het leiderschap indienen bij het partijbestuur. Als meer dan de helft vervolgens voor aftreden stemt, komt het premierschap van Johnson ten einde en wordt een andere conservatief de eerste minister.

De regering kreeg eerder maandag het deels gecensureerde rapport overhandigd en maakte het enkele uren later openbaar. De politie van Londen, die ook onderzoek doet naar de bijeenkomsten, had gevraagd details uit het rapport van Gray achter te houden zodat het politieonderzoek onbevooroordeeld kan plaatsvinden.

Johnson zelf zei eerder dat de coronaregels tijdens de bijeenkomsten zijn nageleefd. Ook heeft hij spijt betuigd. Hij heeft eerder al op veel parlementariërs van zijn partij ingepraat.

