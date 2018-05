Excuses Zuckerberg in Europees Parlement: 'Niemand wil nepnieuws'

Onvoldoende verantwoordelijkheid

Facebook nam onvoldoende verantwoordelijkheid rond gebruikersdata, nepnieuws en buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen, meende Zuckerberg in het Europees Parlement, dat de zaak hoog opneemt. Zo werden de gegevens van maar liefst 2,7 miljoen Europeanen mogelijk misbruikt in het Cambridge Analytica-schandaal. Zijn bedrijf is de laatste tijd getroffen door verschillende crisissen en gebruikers zijn daar ook de dupe van, aldus Zuckerberg. ,,Of het nu gaat om nepnieuws, buitenlandse inmenging in verkiezingen of ontwikkelaars die de informatie van mensen misbruiken, we hebben onze verantwoordelijkheden niet breed genoeg bekeken. Dat was een vergissing en het spijt me. [...] Niemand wil nepnieuws.''

'Digitaal monster'

Toch vielen parlementsleden hem fel aan in hun reacties op zijn toespraak. ,,U moet uzelf afvragen hoe u later herinnerd zult worden'', beet Guy Verhofstadt hem toe. ''Wordt dat als een van de drie grote namen op het gebied van internet, zoals Bill Gates en Steve Jobs, of als maker van een digitaal monster?''



Zuckerberg wees erop dat het bedrijf maatregelen heeft genomen omdat er wereldwijd de komende achttien maanden belangrijke verkiezingen worden gehouden, waaronder in de VS en de EU. ,,In 2016 waren we te langzaam om Russische inmenging in verkiezingen te ontdekken'', zei hij. Facebook is daar volgens hem nu wel op voorbereid, met een combinatie van nieuwe kunstmatige intelligentie-programma's, samenwerking met plaatselijke autoriteiten en transparantie.



Toch twijfelden enkele parlementariërs over de nieuwe algoritmes die Facebook sinds januari van dit jaar gebruikt. De Britse politicus Nigel Farage meende zelfs dat rechtse partijen daardoor bewust minder views krijgen. Zuckerberg stelde hem gerust. ,,Wij zullen nooit besluiten nemen over onze inhoud op basis van politieke kleur'', zei hij tegen het eind van de bijeenkomst.



