Exitpolls: uiterst rechts blok rond ex-premier Netanyahu wint nipt verkiezingen Israël

De partij van ex-premier Netanyahu en verwante partijen hebben de Israëlische verkiezingen gewonnen. Volgens exitpolls vergaarde het rechtse blok een krappe meerderheid van 61 of 62 van de 120 zetels in het parlement. Dat melden Israëlische media.

Het was de vijfde keer in nog geen vier jaar dat de Israëliërs een nieuw parlement konden kiezen. Netanyahu hoopt een politieke comeback te maken na meer dan een jaar oppositie te hebben gevoerd.



De huidige regeringscoalitie bestaat uit zowel linkse als rechtse partijen, die vooral zijn verenigd in hun afkeer van de voormalige premier. Die anti-Netanyahu-coalitie verloor eerder dit jaar haar nipte meerderheid in het parlement en slaagde er niet in die terug te krijgen.

Netanyahu was in de jaren 90 al premier en later ook tussen 2009 en 2021. Om een regering te vormen heeft de inmiddels 73-jarige oud-premier de steun nodig van uiterst rechtse partijen zoals Joodse Kracht van Itamar Ben-Gvir en de Religieus-Zionistische Partij onder leiding van Bezalel Smotrich. Voor deze verkiezingen vormen de partijen van Smotrich en Ben-Gvir één lijst. Zij hanteren een keiharde opstelling ten opzichte van de Palestijnen en streven een land na waar rabbijnen het voor het zeggen hebben.

Vooral Itamar Ben-Gvir (‘IBG’) staat te boek als extremist. Hij had jarenlang een ingelijste foto in zijn woonkamer hangen van de Joodse terrorist Baruch Goldstein, die in een moskee in Hebron 29 biddende Palestijnen vermoordde.

