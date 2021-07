Explosie bij chemiebedrijf in Duitse Leverkusen, grote rookwolken

Bij chemiebedrijf Bayer in Leverkusen heeft een explosie plaatsgevonden. Een grote, zwarte wolk verspreidt zich nu over de omgeving. Volgens Duitse media zou het gaan om een afvalverbrandingsinstallatie. Inwoners moeten binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden.

Na de explosie werden inwoners onder meer gewaarschuwd via de crisis-app Nina. Ook gingen de sirenes in de stad af. Het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenhulp (BBK) noemde de explosie ‘een extreme dreiging'. Medewerkers van het chemiebedrijf zeiden dat de toedracht nog onduidelijk was.

Ook de politie in het nabijgelegen Keulen zei dat zij nog geen informatie had over de oorzaak en de grootte van de explosie. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Hoe groot de schade is, is ook nog niet helder.

De rookwolk verspreidt zich nu richting Opladen, Bergisch Neukirchen, Lützenkirchen en Rheindorf. Brandweer en busjes die vervuiling detecteren zouden zijn ingezet. De politie sluit straten in de omgeving af. De snelweg A1 is tussen knooppunt Leverkusen en Keulen-Noord in beide richtingen dicht, meldt de politie op twitter. Dat geldt ook voor de A59.

Mensen wordt geadviseerd de wijde omgeving van het getroffen gebied te vermijden, en alleen in noodgevallen de alarmnummers 110 (politie) en 112 (brandweer) te bellen. Bayer is een van de grootste chemiebedrijven van Duitsland, en ligt op een chemiepark in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrein-Westfalen.

