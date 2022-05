Explosie historisch hotel in Cubaanse hoofdstad Havana: zeker acht doden, tientallen gewonden

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïense media: opnieuw Russisch raketfre­gat geraakt

De Oekraïense strijdkrachten zouden opnieuw een Russisch oorlogsschip hebben geraakt met een raket. Het fregat vloog in brand, melden Oekraïense media. Kiev noch Moskou bevestigen de informatie. Volgens de Oekraïense presidentieel adviseur Anton Gerashchenko gaat het om het raketfregat Admiraal Makarov, dat voor de kust van Odessa werd getroffen door een antischeepsraket van het type Neptune. Hij baseert zich op Russische bronnen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

19:24