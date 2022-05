Explosie historisch hotel in hoofdstad Cuba: zeker acht doden, tientallen gewonden en dertien vermisten

Update/met videoEen grote explosie heeft een historisch hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana zwaar beschadigd. Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen. Ook is sprake van een dertigtal gewonden, melden de autoriteiten.

‘Tot nu toe zijn acht mensen overleden en ongeveer 30 personen opgenomen in het ziekenhuis’ laat het kantoor van president Miguel Díaz-Canel Bermúdez weten op Twitter. ‘Van elf gewonden is de toestand zeer ernstig’.

Vlak daarvoor had de eerste secretaris van de Communistische Partij in Havana, Luis Antonio Torres Iribar, gemeld dat 13 mensen worden vermist. ‘De zoek- en reddingsactie gaat verder in het hotel, waar mohgelijk nog andere personen vastzitten onder het puin.’

Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel van hotel Saratoga is weggeslagen. Het hotel was dicht door de coronacrisis maar zou op 10 mei weer opengaan, staat op de Facebook-pagina. Het als luxe bestempelde Saratoga ligt aan de rand van de oude binnenstad bij het Capitolio, het oude parlementsgebouw. Het is een van de bekendste hotels van de stad. Het hotel heeft vijf sterren en 96 kamers. Daarnaast zijn er twee barretjes, twee restaurants en een zwembad op het dak.

Volledig scherm Het verwoeste hotel Saratoga in Havana. © REUTERS

Gaslek

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel kwam persoonlijk naar de plek des onheils. Hij sprak over een gaslek als mogelijke oorzaak. Daarna bezocht het staatshoofd de gewonden in het Hermanos Ameijeiras-ziekenhuis. Hij was in het gezelschap van de premier en de minister van Volksgezondheid, zo is te zien op foto's op Twitter.

Volgens de lokale leider van de historische wijk in de Cubaanse hoofdstad, Alexis Costa Silva, vond het drama plaats tijdens het wisselen van een gasfles. ,,De kok rook gas en ontdekte een scheur in de leiding. Daarna vond een explosie plaats’’, zei hij tegen nieuwszender Cubadebate.

,,Het was geen bom of aanslag, het was een betreurenswaardig ongeval”, zei president Miguel Diaz-Canel. Hij wilde daarmee een einde maken aan de geruchten op sociale netwerken waarin werd herinnerd aan de bomaanslagen in verscheidene hotels in de jaren 1990, gesponsord door Cubaanse ballingen.

Een kwart eeuw geleden was er in Cuba een golf aanslagen tegen de toeristenindustrie, die een belangrijke bron van inkomsten is voor het communistische regime.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP