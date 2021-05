Explosies bij school in Kaboel: tientallen leerlingen dood en gewond

Alertheid

De explosies werden gehoord bij school in het westen van Kaboel, in een zwaar sjiitische moslimbuurt die de afgelopen jaren vaak is aangevallen door militanten van Islamitische Staat (IS). Het ministerie liet niets los over de oorzaak of het doelwit van de explosies, maar gaat wel uit van een terroristische aanslag. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist.