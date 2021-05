Explosies bij school in Kaboel: zeker 55 doden en 150 gewonden, vooral leerlingen

De explosies werden gehoord bij school in het westen van Kaboel, in een zwaar sjiitische moslimbuurt die de afgelopen jaren vaak is aangevallen door militanten van Islamitische Staat (IS). Het ministerie liet niets los over de oorzaak of het doelwit van de explosies, maar gaat wel uit van een terroristische aanslag. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist.



De Afghaanse president Ashraf Ghani houdt de extremistische rebellenbeweging Taliban verantwoordelijk voor de aanslag. ,,De Taliban hebben, met hun onwettige oorlog en geweld, eens te meer laten zien dat ze niet alleen terughoudend zijn om de huidig crisis vreedzaam op te lossen, maar ook de situatie willen compliceren”, zei Ghani. De Taliban heeft ontkend achter de explosies te zitten en zegt dat terreurgroepen die banden hebben met Islamitische Staat achter de aanval zitten.



In de Afghaanse hoofdstad heerst een nieuwe staat van alertheid, aangezien de Verenigde Staten vorige maand aankondigden de laatste troepen uit het land terug te halen. Afghaanse functionarissen zijn bang dat het vertrek van de Amerikanen zal leiden tot een toename van het aantal aanvallen van de Taliban.