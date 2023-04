‘Extreem gevaarlijke’ rookwolken in centrum Hamburg door grote industriebrand

Het vuur brak rond 04.30 uur uit in de wijk Rothenburgsort, aan het havengebied van Hamburg. Volgens de Duitse omroep NDR stonden er vrachtwagens in de loods geparkeerd. Omdat de brandweer problemen had met de watervoorziening, kon het vuur volgens de omroep gemakkelijk overslaan naar andere loodsen. Er zijn meerdere ontploffingen gehoord. Er zijn inmiddels zo'n 200 hulpdiensten ingezet om het vuur te bestrijden.

De hulpdiensten omschrijven de brand en rookontwikkeling in een officiële waarschuwing als ‘extreem gevaarlijk’. Boven de stad hangt een dikke rookwolk. Bij de brand komt onder meer waterstofsulfide vrij. Dat heeft een geur van rotte eieren en is giftig. Het is gevaarlijk als mensen langere tijd dit gas inademen, ook als het slechts een kleine concentratie is. In eerste instantie kunnen mensen last krijgen van hun ogen, en bij het inademen van meer stoffen kan de reuk verdwijnen, longembolie ontstaan of het zenuwstelsel aantasten. In zeer hoge concentraties kan het gas ook dodelijk zijn.