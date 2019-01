Extreem groot lawinegevaar: Vijf doden en één vermiste (28) in Oostenrijkse en Franse Alpen

Update/videoDrie Duitse skiërs van 32, 36 en 58 jaar oud zijn gisterenavond om het leven gekomen door een lawine in het Oostenrijkse Lech. Een 28-jarige wintersporter - die ook met het drietal mee was - wordt vermist. In de Franse Alpen overleden twee personen toen zij probeerden een lawine op te blazen. In totaal staat de teller deze week al op zeventien doden. Het gevaar voor lawines is nog niet geweken: er wordt tot dinsdag nog minstens een meter sneeuw verwacht.

Volledig scherm © EPA

De twee pistewerkers kwamen om het leven toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief. Dat meldt de website France Bleu. Vermoedelijk is er iets misgegaan toen zij de explosieven in gereedheid brachten. Het is zeer zeldzaam dat er op deze manier mensen om het leven komen in wintersportgebieden. Het ongeluk gebeurde in Morillon, in het skigebied Grand Massif.

Stopgezet

Momenteel is het lawinerisico in de Alpen zeer hoog. In Oostenrijk werd een lawine drie mannen fataal. Volgens de Oostenrijkse politie zijn de slachtoffers 57, 36 en 32 jaar oud. Ze kwamen uit het zuiden van Duitsland. De vermiste is 28 jaar oud. De vier waren met elkaar bevriend en samen aan het skiën. De zoekactie naar de vermiste twintiger is momenteel stopgezet door zware sneeuwval en het gevaar voor nieuwe lawines. Een lawinecommissie beslist vanmiddag of de zoekactie hervat kan worden, aldus een politiewoordvoerder.

Eerder deze week eiste de sneeuwchaos ook al twaalf levens. Daarmee komt het totaal aantal doden deze week op minstens zeventien. Onder de doden is een 9-jarige jongen, die op 10 januari in het Duitse Trautshofen onder een vallende boom terechtkwam. Hij overleed ter plaatse. Andere slachtoffers vielen onder meer door lawines. Eén vrouw struikelde, viel in de sneeuw en stikte, terwijl elders een wandelaar dodelijk werd geraakt door een afgebroken boomtak.

Echtgenote

Volledig scherm Een foto van prins Friso in de kerk in Lech, die in 2012 verongelukte bij een lawine. © ANP Bij de meest dodelijke lawine, die in Oostenrijk aan zeker drie, mogelijk vier mensen het leven kostte, was het de echtgenote van een van de vier die gisterenavond alarm sloeg. Dankzij het signaal van hun mobiele telefoons kwamen de reddingsploegen erachter waar zij zich bevonden. De drie lichamen werden rond elf uur 's avonds gevonden, maar voor de skiërs was het toen al te laat.



Lech is ook de plek waar prins Johan Friso in 2012 tijdens het skiën bedolven raakte onder een lawine. Friso ging op 17 februari 2012, de laatste dag van zijn vakantie, ook buiten de piste skiën. De prins kon pas na 25 minuten uit de sneeuw worden bevrijd. De reanimatie duurde daarna 50 minuten. In juli 2013 werd besloten hem naar Huis ten Bosch te halen, om bij zijn familie te zijn. Daar overleed hij een maand later. De prins, de tweede zoon van prinses Beatrix en wijlen prins Claus, werd 44 jaar.

Geactiveerde airbags

Ook dit viertal ging waarschijnlijk off-piste skiën, waarna ze door de sneeuwmassa werden verrast. Ze hadden een nooduitrusting bij zich, maar ondanks geactiveerde airbags raakten ze toch bedolven. De slachtoffers vertoonden verwondingen en verstikkingsverschijnselen.



Code rood

Omdat het opnieuw gesneeuwd heeft zal het gevaar op lawines toenemen. In de regio Arlberg worden nu al tot zestig lawines per dag gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Op grote hoogte wordt tegen dinsdag rond een meter en meer verse sneeuw verwacht. Op een aantal plaatsen in Oostenrijk heeft het de laatste honderd jaar niet meer zo veel gesneeuwd in januari.



In bijna heel Oostenrijk is code rood afgegeven in verband met neerslag en gladheid. Niet alleen sneeuw kan voor gladde wegen zorgen, er is ook kans op ijzel. ,,Er worden grote problemen op de wegen verwacht’’, waarschuwt Weerplaza. ,,Het gevaar op lawines groot. Ook maandag zal code rood en oranje nog actief blijven is de verwachting.’’

Duizenden vast

In de Duitse wintersportplaats Balderschwang, in het uiterste zuiden van het land zitten duizenden inwoners en toeristen vast. De enige weg naar het dorp in Beieren is afgesloten vanwege het gevaar voor lawines. Net over de grens in Oostenrijk is een lawine geweest. Daarbij vielen geen gevonden. De gestrande mensen hoeven voorlopig niet te worden geëvacueerd. Balderschwang heeft nog elektriciteit. Het is niet duidelijk wanneer het dorp weer bereikbaar is.