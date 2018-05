'Extreemrechts in Europa laat champagnekurken knallen '

video Gevangene met verlof schiet twee agenten en voorbijgan­ger dood in Luik

14:55 Een man heeft vanochtend in het centrum van Luik twee agenten en een persoon die in een auto voorbijreed doodgeschoten. Ook verwondde hij twee andere agenten en gijzelde een vrouw. Hij werd later door de politie doodgeschoten. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of de schietpartij in het centrum van Luik een daad van terrorisme is.