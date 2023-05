Extreemrechtse militieleider krijgt 18 jaar cel voor bestorming Capitool, hoogste straf tot nu toe

Wie zijn de Nederlan­ders die nog in Rusland wonen? ‘Ik heb hier gewoon een vrij leven’

Toen Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel, verlieten honderden Nederlanders het land van Poetin. Slechts een handjevol bleef. Waarom? En hoe is het leven tussen de Russen in oorlogstijd? ,,Mijn vrouw werkt hier voor Heineken, van ons gezamenlijke salaris kunnen we lekker leven.’’