Extreme droogte legt fascinerende ‘Spaanse Stonehenge’ bloot

De Dolmen de Guadalperal - de hunebedden van Guadalperal - dat is de officiële naam van de Spaanse Stonehenge. De steencirkel bevindt zich op de bodem van het Valdecañas-stuwmeer aan de rivier de Taag in de regio Extremadura.

Ook bij zonsondergang is het een magische plek voor liefhebbers van dergelijke overblijfselen.

Het historische monument, dat zo’n 7000 jaar oud is, werd in 1926 ontdekt door de Duitse archeoloog Hugo Obermaier. Maar in 1963 kwam het onder water te staan ​​tijdens de aanleg van een dam onder dictator Franco. Sindsdien was de Dolmen de Guadalperal slechts vier keer volledig zichtbaar.

Een luchtbeeld van de Dolmen de Guadalperal.

,,Het is een verrassing, het is een unieke kans om de Spaanse Stonehenge te bestuderen”, zei archeoloog Enrique Cedillo van de universiteit van Madrid, een van de experts die racet tegen de klok om de steencirkel te bestuderen voordat deze weer onder water komt te staan. Ook in 2019 waren de stenen pilaren al eens even zichtbaar, maar daarvoor was het alweer vijftig jaar geleden.

Tekst gaat door onder de video.

Hun aanwezigheid is ook goed nieuws voor Ruben Argentas, die boottochten organiseert. ,,De dolmen komen tevoorschijn en het toerisme is meteen van start gegaan”, vertelde hij enthousiast aan persbureau Reuters na een zeer drukke dag. Argentas brengt toeristen met zijn bootje naar de plek van de stenen en weer terug zodat vakantiegangers de historische bezienswaardigheid van dichtbij kunnen bekijken. Waar de Spanjaard verheugd is met de toeristen, klagen omliggende boeren over het watertekort.

Ruben Argentas brengt toeristen met zijn bootje naar de historische plek.

Lokale bewoners ijveren er al langer voor om de historische overblijfselen te verplaatsen naar een plek waar ze altijd zichtbaar zijn, zodat ze een toeristische trekpleister kunnen worden én blijven. Maar vooralsnog is het onzeker of aan dat verzoek gehoor gegeven zal worden.

De Dolmen de Guadalperal.